Волкер назвал условие своего визита в Москву

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Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер заявил, что посетит Москву только при условии, что российская сторона до Рождества освободит задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

По его словам, Москва должна сделать это жестом доброй воли, информирует ФАН.

25 ноября суда военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу России, после чего катера пограничной службы ФСБ открыли по ним огонь. Украинская сторона утверждает, что Россия была уведомлена о проходе судов по Керчь-Еникальскому каналу. ФСБ завела уголовное дело за нарушение госграницы, а СБУ и Генпрокуратура Украины — по факту ведения агрессивной войны.

Как ранее писал News.ru, российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал предложение замглавы министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака направить в Керченский пролив корабль британских ВМС и посмотреть, что из этого получится.