https://static.news.ru/photo/b473beea-aeda-11e9-a5b1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Michael Forster Rothbart/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил о своих планах посетить зону конфликта на Донбассе.

По его словам, это может произойти в рамках его визита на Украину. Сейчас он находится в Киеве. Там он встретился с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко, передаёт РИА Новости .

Я буду пытаться посетить зону конфликта на востоке. То, что произошло с людьми там - это просто ужасная человеческая трагедия, — поделился Волкер.

Ранее News.ru писал о том, что спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что разрешение конфликта на юго-востоке Украины во многом зависит от новой Верховной рады.