Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил о своих планах посетить зону конфликта на Донбассе.
По его словам, это может произойти в рамках его визита на Украину. Сейчас он находится в Киеве. Там он встретился с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко, передаёт
Я буду пытаться посетить зону конфликта на востоке. То, что произошло с людьми там - это просто ужасная человеческая трагедия, — поделился Волкер.
Ранее News.ru писал о том, что спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что разрешение конфликта на юго-востоке Украины во многом зависит от новой Верховной рады.