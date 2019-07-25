Фото: Michael Forster Rothbart/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил о своих планах посетить зону конфликта на Донбассе.

По его словам, это может произойти в рамках его визита на Украину. Сейчас он находится в Киеве. Там он встретился с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко, передаёт РИА Новости.

Я буду пытаться посетить зону конфликта на востоке. То, что произошло с людьми там - это просто ужасная человеческая трагедия, — поделился Волкер.

Ранее News.ru писал о том, что спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что разрешение конфликта на юго-востоке Украины во многом зависит от новой Верховной рады.

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