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Иракские военнослужащие при поддержке ВВС международной коалиции приступили к проведению операции под кодовым названием «Воля к победе», направленной против банд боевиков, которые находятся в пограничных с Сирией районах.

По словам заместителя командующего ВС республики генерала Абдель Амира Рашида Яраллы, армия Ирана действует сразу в трёх провинциях — Анбар, Найнава и Салах эд-Дин на западе страны. Помимо регулярных войск, в ней принимают участие бойцы шиитских формирований «Аль-Хашд аш-Шааби» и ополченцы арабских племён «Хашд аль-Ашаир».

В общей сложности правительственным силам оказывают сопротивление около тысячи террористов из группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещённая в России организация), которые с недавнего времени участили свои вооружённые вылазки.

К середине дня военные и ополченцы ликвидировали ряд лагерей и укрытий боевиков в районах Хнейфес, Эль-Малиха и Умм-Таус, при этом нанеся противнику серьёзные потери. В ходе операции захвачены склады с оружием и взрывчаткой, миномётные установки, связные устройства и несколько мотоциклов, которые террористы используют для нападений.

Решение организовать такую масштабную операцию было принято после нападения, которое боевики совершили 5 июля на армейские блокпосты к северу от Багдада, передаёт телеканал Al-Hadath .

Ранее News.ru писал, что экстремистское движение «Талибан» (запрещено в России) взяло на себя ответственность за взрыв в афганском городе Газни, жертвами которого стали 12 человек.