USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,283 $   Brent56.97 $ Bitcoin4,009.58 $
МОСКВА-10°C07:09
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Военный патруль РФ начал работу в буферной зоне в Алеппо

MOD Russia/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Военная полиция Вооружённых сил России приступила к патрулированию района Манбиджа в сирийской провинции Алеппо. Это зона безопасности, расположенная в непосредственной близости от границы с Турцией.

Полицейские проехали несколько десятков километров вдоль тыловой границы. Местное население сообщает им о схронах оружия и неразорвавшихся снарядах, которые остались на территориях, которые ранее контролировали боевики. Главная задача подразделения — обеспечение безопасности и контроль за положением и перемещением вооружённых формирований, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя военной полиции Юсупа Маматова.

Как писал News.ru, сегодня боевики запрещённой в России группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» захватили город Атариб в Алеппо и взяли под полный контроль международную трассу, которая ведёт к границе с Турцией.


#сирия #россия #алеппо
самое читаемое
общество
Верующих не пускают на службу в храм Севастополя
в мире
Установлена причина смерти найденной в чемодане девушки

Лента новостей
общество 06:52
Успехи России в борьбе за трезвость оценили в Канаде
культура 06:18
Актёр из фильмов Тарантино и Спилберга умер в США
общество 06:16
Известная австралийская модель найдена мёртвой
в мире 05:46
Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам
в мире 05:13
Семью Порошенко в вышиванках высмеяли в Сети
Другие новости
в мире 05:46
Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам
в мире 05:13
Семью Порошенко в вышиванках высмеяли в Сети
в мире 05:09
Акустические атаки на Кубе могли устроить сверчки
в мире 03:32
Трамп обсудил с Макроном план вывода войск из Сирии
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top