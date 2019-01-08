Военный патруль РФ начал работу в буферной зоне в Алеппо

https://news.ru/storage/news/73b857e997a17fae310ea6472d24118b/ed1935b5-7561-45f8-aa7a-9acde36ce93c_850.jpg MOD Russia/Global Look Press

Военная полиция Вооружённых сил России приступила к патрулированию района Манбиджа в сирийской провинции Алеппо. Это зона безопасности, расположенная в непосредственной близости от границы с Турцией.

Полицейские проехали несколько десятков километров вдоль тыловой границы. Местное население сообщает им о схронах оружия и неразорвавшихся снарядах, которые остались на территориях, которые ранее контролировали боевики. Главная задача подразделения — обеспечение безопасности и контроль за положением и перемещением вооружённых формирований, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя военной полиции Юсупа Маматова.

Как писал News.ru, сегодня боевики запрещённой в России группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» захватили город Атариб в Алеппо и взяли под полный контроль международную трассу, которая ведёт к границе с Турцией.