https://static.news.ru/photo/a781429e-9160-11e9-8f46-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Десантный корабль ORP Gniezno ВМС Польши получил повреждение днища во время учений НАТО Baltops-2019 в Балтийском море. Инцидент произошёл у берегов Литвы.

Корабль натолкнулся на подводное препятствие, когда следовал к побережью для высадки десанта. Повреждённой оказалась обшивка в средней части корпуса, сообщает польская радиостанция RMF FM .

Вода стала быстро поступать внутрь корабля, но это не помешало ему выполнить поставленную задачу. Как пояснил журналистам пресс-секретарь флотилии Гжегож Левандовски, конструкция судна приспособлена для подобных ситуаций.

ORP Gniezno продолжит участие в учениях, которые продлятся в Балтийском море до 21 июня. В них, в частности, задействованы 44 корабля НАТО.

Ранее News.ru сообщал, что полигон загорелся во время учений НАТО в Польше. Крупный пожар случился на севере страны. Площадь возгорания в районе Дравска-Поморского составила 100 га. Для борьбы с огнём были задействованы около 30 пожарных бригад и военные.