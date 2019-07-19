https://static.news.ru/photo/4e61596e-aaf7-11e9-b867-fa163e074e61_1024.jpg Фото: TheAstanaTimes/Twitter

Двое военнослужащих получили ранения в результате взрыва гранаты на учебном полигоне в Казахстане.

Инцидент произошёл Мангистауской области. Предполагается, что причиной взрыва боеприпаса стало нарушение мер безопасности. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, которая устанавливает все обстоятельства случившегося, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны республики.

По поручению главы ведомства, один из пострадавших будет доставлен военным бортом в Нур-Султан.

Ранее News.ru писал, что житель украинского города Кривой Рог бросил гранату в мужчину, с которым поссорился на остановке. В результате один человек пострадал.