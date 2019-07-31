Примерно полторы тысячи американских военных прибыли в Грузию для участия в манёврах Agile Spirit 2019. Их присутствие – демонстрация поддержки Тбилиси на фоне обострения отношений с Москвой.
Учения проводятся седьмой год подряд. Первоначально они были призван подготовить грузинские войска к участию в миссиях под руководством США в Афганистане и Ираке. Однако постепенно по инициативе Вашингтона они были переориентированы на укрепление способности Грузии противостоять России.
Перспектива вооружённого конфликта между РФ и Грузией остаётся отдалённой, но данная тема вновь стала актуальной в связи с антироссийскими протестами в Тбилиси и резкой реакцией Москвы на них, сообщает
Ранее News.ru писал, что 28 июля в Батуми прошёл многотысячный митинг, организованный грузинской оппозицией. Собравшиеся выступили за налаживание диалога с Россией, а также Абхазией и Южной Осетией.