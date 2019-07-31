https://static.news.ru/photo/8c84639a-b3ac-11e9-8640-fa163e074e61_660.jpg Фото: Staff Sgt. Eric Summers/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Примерно полторы тысячи американских военных прибыли в Грузию для участия в манёврах Agile Spirit 2019. Их присутствие – демонстрация поддержки Тбилиси на фоне обострения отношений с Москвой.

Учения проводятся седьмой год подряд. Первоначально они были призван подготовить грузинские войска к участию в миссиях под руководством США в Афганистане и Ираке. Однако постепенно по инициативе Вашингтона они были переориентированы на укрепление способности Грузии противостоять России.

Перспектива вооружённого конфликта между РФ и Грузией остаётся отдалённой, но данная тема вновь стала актуальной в связи с антироссийскими протестами в Тбилиси и резкой реакцией Москвы на них, сообщает EurasiaNet . Впрочем, грузинские и американские официальные лица не склонны связывать учения с ухудшением отношений с Россией.

Ранее News.ru писал, что 28 июля в Батуми прошёл многотысячный митинг, организованный грузинской оппозицией. Собравшиеся выступили за налаживание диалога с Россией, а также Абхазией и Южной Осетией.