Военные США заявили о готовности разбомбить Нью-Йорк

https://news.ru/storage/news/0c800a886e62f28cb1cf1b820db10f15/a2914978-8593-4fbf-85db-b5927179ba81_850.jpg William Volcov/Global Look Press

Американские военные оказались в центре скандала из-за поста в Twitter, в котором они прокомментировали традицию опускать праздничный шар на небоскрёб на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Представители ВС США заявили, что могут уронить «что-нибудь намного крупнее», сопроводив запись видео бомбардировки.

Публикация военных вызвала волну критики со стороны пользователей Сети. В результате стратегическое командование Вооружённых сил США принесло свои извинения, а твит был удалён.

Вместо него американские ВС опубликовали пост, в котором предыдущий признаётся вульгарным и не отражающим «ценности армии», сообщает URA.RU.

Как ранее писал News.ru, пресс-секретарь Минобороны США Дана Уайт сообщила о том, что покидает ведомство. О своём уходе она объявила через несколько часов после того, как экс-глава ведомства Джеймс Мэттис опубликовал прощальное послание коллегам.