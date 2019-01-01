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Военные США заявили о готовности разбомбить Нью-Йорк

William Volcov/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Американские военные оказались в центре скандала из-за поста в Twitter, в котором они прокомментировали традицию опускать праздничный шар на небоскрёб на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Представители ВС США заявили, что могут уронить «что-нибудь намного крупнее», сопроводив запись видео бомбардировки.

Публикация военных вызвала волну критики со стороны пользователей Сети. В результате стратегическое командование Вооружённых сил США принесло свои извинения, а твит был удалён.

Вместо него американские ВС опубликовали пост, в котором предыдущий признаётся вульгарным и не отражающим «ценности армии», сообщает URA.RU.

Как ранее писал News.ru, пресс-секретарь Минобороны США Дана Уайт сообщила о том, что покидает ведомство. О своём уходе она объявила через несколько часов после того, как экс-глава ведомства Джеймс Мэттис опубликовал прощальное послание коллегам.


#сша #военные #бомба #ньюйорк
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