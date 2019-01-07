Военные устроили госпереворот в Габоне

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Государственный переворот произошёл в Габоне. Власть в стране захватили военные. Улицы столицы, города Либревиля, патрулируют танки и бронемашины, в нескольких районах нет электричества, отключен интернет. Действующий президент в это время проходит лечение после инсульта в Марокко.

7 января путчисты в эфире государственного телевидения выпустили обращение к народу. Его зачитал лейтенант Келли Ондо Обианг, по бокам которого стояли вооруженные винтовками солдаты. Он назвал себя лидером «Патриотического движения военных и спецслужб Габона», сообщает Reuters. Лейтенант заявил, что переворот направлен против того, «кто трусливо убил юных патриотов» в августе 2016 года и на восстановление демократии в стране.

Действующий президент страны Али бен Бонго Ондимба унаследовал власть от своего отца Омара Бонго. Последний возглавлял страну с 1967 по 2009 год. В 2016 году Али бен Бонго Ондимба выиграл выборы. Оппозиция, чьего кандидата президент обошел менее чем на 6 тыс. голосов, результаты голосования не признала, заявив о фальсификациях. После чего в Либревиле прошли массовые беспорядки. Пресс-секретарь президента заявил, что тот вскоре выступит с обращением к нации.

Ранее News.ru писал о том, что МИД Венесуэлы обвинил США в попытке госпереворота. Во внешнеполитическом ведомстве страны заявили, что правительство Соединённых Штатов даёт приказы венесуэльским оппозиционерам, чтобы «расширить блокаду в отношении народа республики».