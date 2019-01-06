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Военные РФ помогли вывезти склад боеприпасов из САР

мультимедиа.минобороны.рф

в мире [ версия для печати ]

Российские военные помогли вывезти склад вооружений, оставленный незаконными вооружёнными формированиями в посёлке Умм-эль-Маатен провинции Деръа в Сирии, сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

«Всего перевезено более 50 тыс. боеприпасов различных типов: артиллерийские мины (различного калибра) — 39 штук; противотанковые мины — 27 штук; противопехотные мины — 160 штук; патроны к стрелковому оружию — 51,8 тыс. штук; выстрелы к гранатомету — 121 штука; самодельные взрывные устройства — 228 штук; огнепроводный шнур — более 2 тыс. м», — цитирует Соломатина «Интерфакс».

Он добавил, что в результате обстрелов в идлибской зоне деэскалации был ранен сирийский военнослужащий.

Ранее News.ru писал, что Минобороны Латвии подозревает высокопоставленных офицеров в краже военной экипировки и боеприпасов. Должностные лица покусились на приборы ночного видения, боеприпасы к огнестрельному оружию и составные части для них.


#сирия #военные
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