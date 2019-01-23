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Военные ликвидировали группу террористов в Венесуэле

Roman Camacho/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Злоумышленники, готовившие убийства на массовых демонстрациях, 23 января ликвидированы службами безопасности.

По словам губернатора штата Сулия Омара Прието, в перестрелке погиб один из членов группировки. Второму удалось скрыться, он сейчас разыскивается.

«Органы безопасности предотвратили планы по убийству демонстрантов на массовых выступлениях 23 января», — сообщил Прието.

Группа, в которую входили три человека, скрывалась в квартире в городе Маракайбо. Акции протеста в стране начались в ночь со вторника на среду.

Ранее News.ru писал о том, что Верховный суд Венесуэлы признал несоответствующим конституции решение о назначении руководства Национальной ассамблеи. Она находится под контролем оппозиционных сил.


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