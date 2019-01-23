Военные ликвидировали группу террористов в Венесуэле

https://news.ru/storage/news/0e75575439962c59e4cb6469d49fd98a/2bbfbaca-f363-40ba-85f5-4f0791682c17_850.jpg Roman Camacho/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Злоумышленники, готовившие убийства на массовых демонстрациях, 23 января ликвидированы службами безопасности.

По словам губернатора штата Сулия Омара Прието, в перестрелке погиб один из членов группировки. Второму удалось скрыться, он сейчас разыскивается.

«Органы безопасности предотвратили планы по убийству демонстрантов на массовых выступлениях 23 января», — сообщил Прието.

Группа, в которую входили три человека, скрывалась в квартире в городе Маракайбо. Акции протеста в стране начались в ночь со вторника на среду.

Ранее News.ru писал о том, что Верховный суд Венесуэлы признал несоответствующим конституции решение о назначении руководства Национальной ассамблеи. Она находится под контролем оппозиционных сил.