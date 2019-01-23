Военные ликвидировали группу террористов в Венесуэле

Злоумышленники, готовившие убийства на массовых демонстрациях, 23 января ликвидированы службами безопасности.
По словам губернатора штата Сулия Омара Прието, в перестрелке погиб один из членов группировки. Второму удалось скрыться, он сейчас разыскивается.
«Органы безопасности предотвратили планы по убийству демонстрантов на массовых выступлениях 23 января», — сообщил Прието.
Группа, в которую входили три человека, скрывалась в квартире в городе Маракайбо. Акции протеста в стране начались в ночь со вторника на среду.
Ранее News.ru писал о том, что Верховный суд Венесуэлы признал несоответствующим конституции решение о назначении руководства Национальной ассамблеи. Она находится под контролем оппозиционных сил.