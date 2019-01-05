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Военные Латвии подозреваются в торговле боеприпасами

Kārlis Dambrāns/wikipedia.org/CC BY 2.0

в мире [ версия для печати ]

Минобороны Латвии подозревает высокопоставленных офицеров в краже военной экипировки и боеприпасов. Должностные лица покусились на приборы ночного видения, боеприпасы к огнестрельному оружию и составные части для них.

«Расследуются также неразрешённые приобретение и реализация боеприпасов к огнестрельному оружию, существенных составных частей огнестрельного оружия в составе организованной группы», — цитирует ведомство Mixnews.lv.

Один из фигурантов арестован, остальным пока удалось избежать заключения под стражу. Три офицера отстранены от исполнения своих обязанностей, ещё одного уволили.

Военным грозят тюремные сроки до 10 лет.

Ранее News.ru сообщал о рейтинге самых пьющих стран Европы. Самой «пьяной» признали Эстонию. Местные жители в среднем употребляют свыше 15 литров спирта в год.


#военные #коррупция #Латвия #воровство #прибалтика
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