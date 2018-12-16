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ВВС Ирака ликвидировали главарей и помощников ИГ

Chen Xu/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Иракские истребители обстреляли в Сирии позиции террористической группировки «Исламское государство» (ИГ — запрещена в РФ). Операцию провели на востоке арабской республики в месте Эс-Суса провинции Дейр-эз-Зор.

При ударах ВВС Ирака было ликвидировано 16 боевиков из числа помощников главаря группировки Абу Бакра аль-Багдади, сообщает «Аль-Арабия» со ссылкой на МВД Ирака.

При втором ударе уничтожены 13 террористов, которые готовили нападения в Багдаде, Кербеле, Самарре и Киркуке. Среди убитых предводители ИГ, организаторы терактов и поставщики оружия.

Ранее ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Страсбурге, писал News.ru. Он произошёл вечером 11 декабря на рождественской ярмарке.


#ИГИЛ #Ирак #ликвидация
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