https://static.news.ru/photo/66294962-ad5e-11e9-89f1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Военному атташе Республики Корея в России вручили ноту в связи с инцидентном над Японским морем. По версии Сеула, российские военные суда совершили вторжение в корейское воздушное пространство. В ответ на это страна подняла в небо свои истребители, те открыли предупредительный огонь.

По сегодняшнему факту неправомерных и опасных действий экипажей южнокорейских самолётов военному атташе Республики Корея вручена соответствующая нота, — приводит РИА Новости слова командующего Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

Российские и китайские военные 23 июля провели первое совместное патрулирование самолётами дальней авиации в АТР. В результате Сеул заявил, что самолёт Ту-95 ВКС РФ дважды вторгся в воздушное пространство страны в районе островов Токто. Министерство обороны РФ, в свою очередь, отвергло обвинения Южной Кореи и отметило, что предупредительного огня тоже не было.

После случившегося советника-посланника дипмиссии РФ вызвали в МИД Южной Кореи. Корейская сторона выразила дипломату «глубокую обеспокоенность» и потребовала от России «объяснений, извинений и обеспечения мер для недопущения повторения подобных инцидентов», писал News.ru.