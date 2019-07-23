Военному атташе Республики Корея в России вручили ноту в связи с инцидентном над Японским морем. По версии Сеула, российские военные суда совершили вторжение в корейское воздушное пространство. В ответ на это страна подняла в небо свои истребители, те открыли предупредительный огонь.
По сегодняшнему факту неправомерных и опасных действий экипажей южнокорейских самолётов военному атташе Республики Корея вручена соответствующая нота, — приводит РИА Новости слова командующего Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.
Российские и китайские военные 23 июля провели первое совместное патрулирование самолётами дальней авиации в АТР. В результате Сеул заявил, что самолёт Ту-95 ВКС РФ дважды вторгся в воздушное пространство страны в районе островов Токто. Министерство обороны РФ, в свою очередь, отвергло обвинения Южной Кореи и отметило, что предупредительного огня тоже не было.
После случившегося советника-посланника дипмиссии РФ вызвали в МИД Южной Кореи. Корейская сторона выразила дипломату «глубокую обеспокоенность» и потребовала от России «объяснений, извинений и обеспечения мер для недопущения повторения подобных инцидентов», писал News.ru.