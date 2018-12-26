Военное положение заканчивается на Украине

https://news.ru/storage/news/04d2ffeaa009ceca8c800197ae36d89b/735c003b-5773-47d6-82b7-0365c65dd5ce_850.jpg Минобороны Украины

На Украине заканчивается военное положение, введённое президентом страны Петром Порошенко 25 ноября в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Положение действовало в течение 30 дней в 10 областях Украины: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской, Донецкой. Также режим был введён во внутренних волах Азова и Керченской акватории.

25 ноября суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», как считает РФ, нарушили её госграницу, поэтому катера пограничной службы ФСБ открыли по ним огонь. Украина сообщает о шести моряках, раненных в результате инцидента. В России говорят о трёх раненых, которым, как сообщили в ФСБ, оказана медицинская помощь. При этом украинская сторона утверждает, что Россия была уведомлена о проходе судов по Керчь-Еникальскому каналу. ФСБ завела уголовное дело за нарушение госграницы, а СБУ и Генпрокуратура Украины — по факту «ведения агрессивной войны», писал News.ru.