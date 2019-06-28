https://static.news.ru/photo/3163162e-9b69-11e9-a0fe-fa163e074e61_1024.jpg Фото: U.S. Air Force/via Globallookpress.com

На Украину в Одессу для участия в международных учениях Sea Breeze — 2019 прибыли военно-транспортные самолёты стран НАТО.

Как следует из сообщения Минобороны Украины, они доставили личный состав, технику и необходимое оборудование.

Американский самолёт C-130J Hercules и британский A400 Atlas уже доставили снаряжение и первых участников международных учений, — говорится в сообщении ведомства.

Международные учения Sea Breeze — 2019 пройдут на Украине с 1 по 12 июля на море, суше, в воздухе и под водой. В них будут принимать участие страны черноморского бассейна, за исключением России.

Ранее США на транспортно-десантном корабле USNS Yuma перебросили в Одессу подразделение морских пехотинцев, писал News.ru.