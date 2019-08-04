Власти Японии решили создать в стране военно-космическое подразделение Сил самообороны, которое будет противодействовать возможным атакам иностранных спутников и предотвращать столкновения японских аппаратов с космическим мусором. Первую структуру сформируют к 2020 году.
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Как писал News.ru, Соединённые Штаты постепенно двигаются в сторону милитаризации космоса, несмотря на протесты России и Китая. Вслед за отработкой запусков на орбиту беспилотных летательных аппаратов X-37B и разработкой дронов XS-1 американские военные решили создать космическую платформу, которая будет выполнять логистические функции. Однако в перспективе её функционал может быть расширен.