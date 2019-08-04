https://static.news.ru/photo/2a23839c-b759-11e9-b537-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard Atrero De Guzman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Японии решили создать в стране военно-космическое подразделение Сил самообороны, которое будет противодействовать возможным атакам иностранных спутников и предотвращать столкновения японских аппаратов с космическим мусором. Первую структуру сформируют к 2020 году.

По данным газеты Yomiuri, первое подразделение из 70 человек разместят на военно-воздушной базе Сил самообороны в городе Футю к западу от Токио. Высокочувствительный радар и оптический телескоп начнут следить за космическим мусором, угрозами атак и помехами со стороны спутников других стран. Разработку специальной системы слежения окончательно закончат к 2023 году.

Как писал News.ru, Соединённые Штаты постепенно двигаются в сторону милитаризации космоса, несмотря на протесты России и Китая. Вслед за отработкой запусков на орбиту беспилотных летательных аппаратов X-37B и разработкой дронов XS-1 американские военные решили создать космическую платформу, которая будет выполнять логистические функции. Однако в перспективе её функционал может быть расширен.