Военная база РФ может появиться в ЦАР

Глава Министерства обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра заявила о том, что в Центральноафриканской Республике может появиться российская военная база.
«Мы о конкретном развитии базы еще не говорили, но такая возможность не исключается в рамочном соглашении», — передаёт её слова РИА Новости.
Она отметила, что министры начнут реализацию планов в случае принятия решения лидерами России и ЦАР, информирует ФАН.
Как ранее писал News.ru, Мари Ноэль Койяра выразила благодарность России за то, что она осталась единственной страной в мире, поставившей вооружение и проводящей обучение армии.