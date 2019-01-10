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Военная база РФ может появиться в ЦАР

T.J. Kirkpatrick/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Глава Министерства обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра заявила о том, что в Центральноафриканской Республике может появиться российская военная база.

«Мы о конкретном развитии базы еще не говорили, но такая возможность не исключается в рамочном соглашении», — передаёт её слова РИА Новости.

Она отметила, что министры начнут реализацию планов в случае принятия решения лидерами России и ЦАР, информирует ФАН.

Как ранее писал News.ru, Мари Ноэль Койяра выразила благодарность России за то, что она осталась единственной страной в мире, поставившей вооружение и проводящей обучение армии.


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