Военная база РФ может появиться в ЦАР

https://news.ru/storage/news/0a234fd5bf3a9bac31eea899b88f6389/55a97927-54e2-477b-801f-291a3ab42204_850.jpg T.J. Kirkpatrick/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Министерства обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра заявила о том, что в Центральноафриканской Республике может появиться российская военная база.

«Мы о конкретном развитии базы еще не говорили, но такая возможность не исключается в рамочном соглашении», — передаёт её слова РИА Новости.

Она отметила, что министры начнут реализацию планов в случае принятия решения лидерами России и ЦАР, информирует ФАН.

Как ранее писал News.ru, Мари Ноэль Койяра выразила благодарность России за то, что она осталась единственной страной в мире, поставившей вооружение и проводящей обучение армии.