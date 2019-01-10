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Водители VTC в Париже устроили «улитку» на дороге

Schöfmann/imagebroker.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Около ста водителей туристического транспорта в Париже (VTC) проводят акцию «Улитка», которая блокирует проезжую часть. Таким образом они хотят добиться льгот на топливо.

Акция стартовала рядом с Булонским лесом. Водители заняли все полосы, кроме одной (оставив её для экстренных служб), и на низкой скорости движутся в сторону аэропорта Руасси — Шарль-де-Голль, сообщает радио France Info.

Участники акции требуют ввести минимальное значение тарифа. Также среди требований значится частичное освобождение от так называемого налога на потребление энергоносителей, который определяет цену топлива.

Ранее News.ru рассказывал об акциях протеста движения «жёлтых жилетов», которые выступают против повышения цен на бензин. Они начались во Франции 17 ноября. Массовые митинги сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин.


#протесты #Париж
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