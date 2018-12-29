Водитель-поляк сорвал работу аэропорта в Германии

Неизвестный мужчина за рулём машины с польскими номерами пытался въехать на территорию аэропорта в Ганновере. В итоге приём и отправление рейсов были приостановлены.
Инцидент произошёл на одном из пропускных пунктов. Водитель задержан, сообщают в полиции ФРГ. Правоохранители пока не знают, была ли это спланированная атака или несчастный случай.
Ранее полицейские Германии отправили во все основные аэропорты страны предупреждение о том, что может существовать угроза общественной безопасности. В воздушной гавани Штутгарта камеры видеонаблюдения нашли подозрительных лиц, один из которых находится в перечне исламистов, писал News.ru.