Водитель-поляк сорвал работу аэропорта в Германии

https://news.ru/storage/news/8a4a440c1160d83b8b5355bd08c49332/c0bb1b31-69e2-48ed-a70e-2e009fd6c379_850.jpg Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

Неизвестный мужчина за рулём машины с польскими номерами пытался въехать на территорию аэропорта в Ганновере. В итоге приём и отправление рейсов были приостановлены.

Инцидент произошёл на одном из пропускных пунктов. Водитель задержан, сообщают в полиции ФРГ. Правоохранители пока не знают, была ли это спланированная атака или несчастный случай.

Ранее полицейские Германии отправили во все основные аэропорты страны предупреждение о том, что может существовать угроза общественной безопасности. В воздушной гавани Штутгарта камеры видеонаблюдения нашли подозрительных лиц, один из которых находится в перечне исламистов, писал News.ru.