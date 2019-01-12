USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,287 $   Brent60.18 $ Bitcoin3,652.24 $
МОСКВА-11°C01:18
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Во Франции в ходе акций протеста задержали 240 человек

Alain Pitton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Число задержанных в ходе акций протеста «жёлтых жилетов» во Франции возросло до 240 человек, 200 из них помещены под стражу. 

В Париже задержаны более 120 человек, 74 из них помещены под стражу, их обвиняют в проявление насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов и ношение запрещённого оружия. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на полицию.

Французская полиция разгоняла протестующих на площади Звезды, рядом с Триумфальной аркой. В сторону толпы правоохранительные органы распылили слезоточивый газ. Всего в Париже протестовало около 8 тыс. человек. В Тулузе число протестующих составило 5,5 тыс., в Бордо — 4,5 тыс., в Бурже — 6,7 тыс. человек. 

Акции протеста движения «жёлтых жилетов» начались во Франции 17 ноября. Массовые митинги сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин. Протестующие требуют отставки президента Франции Эммануэля Макрона и снижения цен на топливо. Действующий президент Франции обещал создать большие национальные дебаты, в ходе которых планируется решить все недовольства «жёлтых жилетов».

Ранее News.ru писал, что взрыв  прогремел в булочной в центре Парижа. Причиной случившегося, вероятно, стала утечка газа. Очевидцы опубликовали видео с места взрыва в Париже. Полиция просит не ездить в район и предоставить доступ машинам спасательных служб. В правоохранительных органах также отметили, что ЧП не связано с акцией «жёлтых жилетов». Глава Министерства внутренних дел Франции Кистоф Кастанер рассказал, что при взрыве в здании в центре Парижа погибли три человека.


#Франция #эммануэльмакрон #акциипротеста #желтыежилеты
самое читаемое
общество
Немцы назвали причину отвращения к туристам из России
спорт
Защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА

читайте также
в мире 22:00, 11 января 2019
Франция и Япония объявили о военно-морском сотрудничестве
в мире 16:19, 9 января 2019
Франция поможет ФРГ получить постоянное место в СБ ООН
в мире 18:43, 7 января 2019
Вице-премьер Италии поддержал «жёлтые жилеты»
Эксперт оценил промежуточные итоги протестов
в мире 15:20, 6 января 2019
«Жёлтые жилеты» сорвали перезагрузку Евросоюза
Эксперт оценил промежуточные итоги протестов
в мире 14:35, 5 января 2019
«Жёлтые жилеты» попытались заблокировать здание Amazon
Лента новостей
в мире 01:16
Звезду Голливуда арестовали за хранение наркотиков
политика 01:00
Москва ответила на идею Киева об отмене права вето в СБ ООН
происшествия 00:41
Nordwind прокомментировала авиаинцидент в Симферополе
в мире 00:33
Шатдаун в США обвалил рейтинг доверия Трампа
общество 00:16
Российские туристы рассказали о самых желанных путешествиях
Другие новости
в мире 01:16
Звезду Голливуда арестовали за хранение наркотиков
в мире 00:33
Шатдаун в США обвалил рейтинг доверия Трампа
в мире 23:22
Болгарский Пловдив официально стал культурной столицей Европы
в мире 22:57
Запущенная из сектора Газа ракета упала на юге Израиля
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top