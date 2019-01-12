Во Франции в ходе акций протеста задержали 240 человек

https://news.ru/storage/news/6a099e4bdcf7611d3e8b8cc082044c99/0f5b0ac2-7078-479f-98e9-323cc8f5dce8_850.jpg Alain Pitton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Число задержанных в ходе акций протеста «жёлтых жилетов» во Франции возросло до 240 человек, 200 из них помещены под стражу.

В Париже задержаны более 120 человек, 74 из них помещены под стражу, их обвиняют в проявление насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов и ношение запрещённого оружия. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на полицию.

Французская полиция разгоняла протестующих на площади Звезды, рядом с Триумфальной аркой. В сторону толпы правоохранительные органы распылили слезоточивый газ. Всего в Париже протестовало около 8 тыс. человек. В Тулузе число протестующих составило 5,5 тыс., в Бордо — 4,5 тыс., в Бурже — 6,7 тыс. человек.

Акции протеста движения «жёлтых жилетов» начались во Франции 17 ноября. Массовые митинги сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин. Протестующие требуют отставки президента Франции Эммануэля Макрона и снижения цен на топливо. Действующий президент Франции обещал создать большие национальные дебаты, в ходе которых планируется решить все недовольства «жёлтых жилетов».

Ранее News.ru писал, что взрыв прогремел в булочной в центре Парижа. Причиной случившегося, вероятно, стала утечка газа. Очевидцы опубликовали видео с места взрыва в Париже. Полиция просит не ездить в район и предоставить доступ машинам спасательных служб. В правоохранительных органах также отметили, что ЧП не связано с акцией «жёлтых жилетов». Глава Министерства внутренних дел Франции Кистоф Кастанер рассказал, что при взрыве в здании в центре Парижа погибли три человека.