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ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании

ВМС Украины

в мире [ версия для печати ]

Военно-морские силы Украины совместно с контрразведкой СБУ и госпогранслужбой пресекли попытку контрабанды в Чёрном море, задержав судно под флагом Танзании.

Нарушитель был обнаружен на траверзе населённого пункта Курортное ниже Одессы. Требования остановиться он не выполнил, передаёт пресс-центр командования ВМС.

«С целью принуждения к прекращению противоправных действий ракетный катер "Прилуки" открыл предупредительный огонь из артиллерийской установки по курсу судна, которое было остановлено и отконвоировано в порт Одессы», — отмечается в сообщении.

Там подчёркивается, что пресечение незаконных действий иностранного судна в территориальных водах Украины осуществлялось при поддержке бронированных артиллерийских катеров «Аккерман» и «Бердянск» с досмотровой командой на борту.

Как писал News.ru, Украина в 2019 году продолжит приводить армию к стандартам НАТО. Страна получит новые корабли и катера, а также новейшие образцы вооружения, заявил командующий Военно-морскими силами Вооружённых сил Игорь Воронченко.


#украина #вмс #контрабанда
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