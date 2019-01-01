ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании

https://news.ru/storage/news/32d5c10fd03c98335bb0d3085af16c16/d591c20b-8404-46ef-9cd6-d6b868d846d7_850.jpg ВМС Украины

Военно-морские силы Украины совместно с контрразведкой СБУ и госпогранслужбой пресекли попытку контрабанды в Чёрном море, задержав судно под флагом Танзании.

Нарушитель был обнаружен на траверзе населённого пункта Курортное ниже Одессы. Требования остановиться он не выполнил, передаёт пресс-центр командования ВМС.

«С целью принуждения к прекращению противоправных действий ракетный катер "Прилуки" открыл предупредительный огонь из артиллерийской установки по курсу судна, которое было остановлено и отконвоировано в порт Одессы», — отмечается в сообщении.

Там подчёркивается, что пресечение незаконных действий иностранного судна в территориальных водах Украины осуществлялось при поддержке бронированных артиллерийских катеров «Аккерман» и «Бердянск» с досмотровой командой на борту.

Как писал News.ru, Украина в 2019 году продолжит приводить армию к стандартам НАТО. Страна получит новые корабли и катера, а также новейшие образцы вооружения, заявил командующий Военно-морскими силами Вооружённых сил Игорь Воронченко.