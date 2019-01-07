ВМФ России следит за «американцем» в Чёрном море

Передвижения вошедшего 6 января в Чёрное море корабля ВМС США «Форт Макгенри» контролируются сторожевым кораблём Черноморского флота «Пытливый».
Десантный транспорт-док (дтд) «Форт Макгенри» вошёл в акваторию Чёрного моря 6 января в 21:00 мск. Сейчас он находится в румынском порту «Констанца».
«Сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» выполняет комплекс мероприятий по контролю за действиями десантного транспорт-дока ВМС США "Форт Макгенри"», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Ранее News.ru писал о том, что корабль Военно-морских сил Соединённых Штатов «Форт Макгенри» на пути в акваторию Чёрного моря подошёл к турецкому Стамбулу.