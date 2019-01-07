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ВМФ России следит за «американцем» в Чёрном море

Корабль ВМС США «Форт Макгенри» wikimedia.org/U.S. Navy photo

Корабль ВМС США «Форт Макгенри»

в мире [ версия для печати ]

Передвижения вошедшего 6 января в Чёрное море корабля ВМС США «Форт Макгенри» контролируются сторожевым кораблём Черноморского флота «Пытливый».

Десантный транспорт-док (дтд) «Форт Макгенри» вошёл в акваторию Чёрного моря 6 января в 21:00 мск. Сейчас он находится в румынском порту «Констанца».

«Сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» выполняет комплекс мероприятий по контролю за действиями десантного транспорт-дока ВМС США "Форт Макгенри"», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее News.ru писал о том, что корабль Военно-морских сил Соединённых Штатов «Форт Макгенри» на пути в акваторию Чёрного моря подошёл к турецкому Стамбулу.


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