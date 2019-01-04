Власти: «жёлтые жилеты» попали под контроль экстремистов

Движение «жёлтые жилеты» взяли под свой контроль экстремисты, которые хотят свергнуть французскую власть, считает представитель правительства Бенжамен Гриво.
«Движение „жёлтых жилетов“ оказалось под властью мятежников, которые стремятся спровоцировать восстание и в конечном итоге свергнуть правительство», — цитирует политика ТАСС.
Он отметил, что власти уже приняли «быстрые и конкретные» меры по улучшению ситуации в стране, однако манифестанты продолжают протесты и ведут политическую борьбу.
Как писал News.ru ранее, лидер радикального крыла «жёлтых жилетов» Кристоф Шалансон заявил, что демонстранты после протестных акций «не пали духом». По его словам, Франция «по-прежнему на пороге гражданской войны».