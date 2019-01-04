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Власти: «жёлтые жилеты» попали под контроль экстремистов

Жюльен Маттиа/РИА Новости

в мире [ версия для печати ]

Движение «жёлтые жилеты» взяли под свой контроль экстремисты, которые хотят свергнуть французскую власть, считает представитель правительства Бенжамен Гриво.

«Движение „жёлтых жилетов“ оказалось под властью мятежников, которые стремятся спровоцировать восстание и в конечном итоге свергнуть правительство», — цитирует политика ТАСС.

Он отметил, что власти уже приняли «быстрые и конкретные» меры по улучшению ситуации в стране, однако манифестанты продолжают протесты и ведут политическую борьбу.

Как писал News.ru ранее, лидер радикального крыла «жёлтых жилетов» Кристоф Шалансон заявил, что демонстранты после протестных акций «не пали духом». По его словам, Франция «по-прежнему на пороге гражданской войны».


#Франция #протесты
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