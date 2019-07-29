https://static.news.ru/photo/7578f1ba-b1d7-11e9-a23c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Yao Qilin/Xinhua/Global Look Press

Троим северокорейским рыбакам, задержанным за пересечение морской границы Республики Корея, разрешено вернуться на родину.

Соответствующее уведомление было направлено Министерством объединения РК властям КНДР через межкорейский офис связи в Кэсоне.

Самое главное с гуманитарной точки зрения — это свободная воля северокорейцев. Основываясь на этом, мы решили репатриировать их, — цитирует агентство Yonhap представителя ведомства Ли Сан Мина.

Рыбаки были задержаны 27 июля сторожевым кораблём южнокорейских ВМС в Японском море. По их словам, в территориальных водах соседнего государства они оказались случайно, поскольку сбились с курса.

Ранее News.ru писал, что власти КНДР освободили российский сейнер «Сянхайлинь-8», захваченный северокорейскими пограничниками. Причиной задержания судна, шедшего под южнокорейским флагом, стало нарушение границы Северной Кореи на 30 километров.