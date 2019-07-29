https://static.news.ru/photo/e9c006a6-b1e3-11e9-baa1-fa163e074e61_660.jpg Таро Коно Фото: MFA Russia/MFA Russia

Возможная поездка главы правительства России Дмитрия Медведева на Курильские острова противоречит позиции японского кабмина по данным территориям.

Это несовместимо с позицией нашего правительства, — цитирует ТАСС заявление главы МИД Японии Таро Коно.

О том, что Медведев может в начале августа посетить остров Итуруп, который входит в южную часть Курильской гряды, сообщил политик Мунэо Судзуки, считающийся неофициальным советником премьер-министра Синдзо Абэ по вопросам отношений между Японией и РФ.

Пресс-секретарь российского премьера Олег Осипов отказался комментировать планы предстоящих визитов Медведева. При этом он подчеркнул, что глава правительства может в любое время посетить любой регион РФ, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что японский парламентарий Ходака Маруямапублично высказался за военный захват южной части Курил. В Токио заверили, что позиция депутата не соответствует политике правительства.