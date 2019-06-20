https://static.news.ru/photo/84c22e7e-9333-11e9-a6a9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Российские бомбардировщики дважды нарушили воздушное пространство Японии, заявило Министерство обороны страны.

По данным японского ведомства, инциденты зафиксированы в районе южной префектуры Окинава и острова Хатидзё в Филиппинском море.

В перехвате бомбардировщиков были задействованы истребители ВВС Японии, однако какой-либо опасной ситуации не было, передаёт агентство Kyodo .

Ранее News.ru писал, что Минобороны РФ опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 бомбардировщика ВВС США В-52Н, направлявшегося к границам России. Авиация была поднята в воздух 17 июня.