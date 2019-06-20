Российские бомбардировщики дважды нарушили воздушное пространство Японии, заявило Министерство обороны страны.
По данным японского ведомства, инциденты зафиксированы в районе южной префектуры Окинава и острова Хатидзё в Филиппинском море.
В перехвате бомбардировщиков были задействованы истребители ВВС Японии, однако какой-либо опасной ситуации не было, передаёт агентство
Ранее News.ru писал, что Минобороны РФ опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 бомбардировщика ВВС США В-52Н, направлявшегося к границам России. Авиация была поднята в воздух 17 июня.