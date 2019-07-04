https://static.news.ru/photo/9afcea20-9e74-11e9-bf3c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Russian Archive/Global Look Press

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил соболезнования в связи с гибелью российских моряков-подводников в Баренцевом море.

Глава республики заявил, что правительство и народ шлют «слова братской солидарности» с родственниками погибших и молятся за упокоение их душ, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Венесуэлы.

Мадуро также пожелал спокойствия и мира народу России.

ЧП в Баренцевом море произошло 1 июля. В результате пожара на секретной субмарине Минобороны погибли 14 человек, в числе которых были два Героя России и семь капитанов первого ранга.

Как ранее писал News.ru, соболезнования в связи с трагедией выразили посольство США в РФ, Евросоюз, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и папа римский Франциск.