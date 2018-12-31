Власти Венеции задумались о новом налоге для туристов

https://news.ru/storage/news/e9f7a677d66a6c3a469e32246297e8f1/305d898f-d6a3-4be3-a8e8-e08efcfb996d_850.jpg Giacomo Cosua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Венецианские власти обсуждают возможность введения нового налога для отдыхающих. Сбор будет называться tassa di sbarco, что означает «плата за возможность сойти на берег».

Первоначально нововведение планируется применять к пассажирам круизных лайнеров, прибывающих в город. В частности, речь идёт о тех, что швартуются у терминала Мариттима, расположенного поблизости от исторического центра. Впоследствии сбор будет распространяться и для въезжающих воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом.

Налог начнут взимать в будущем году, и его размер составит от 2,5 до 5 евро в зависимости от сезона. Впрочем, окончательного решения пока нет. Мэр Венеции Луиджи Бруньяро воздерживается от комментариев и заявляет, что точка в этом вопросе будет поставлена после утверждения парламентом Италии бюджета, сообщает Venezia Radio TV.

Ранее News.ru писал о том, что власти Венеции решили сдать в аренду места на исторических кладбищах. Они объявили аукцион, выставив на него 16 захоронений с общей стартовой ценой более двух миллионов евро. Заявки на участие в торгах принимаются до 29 марта 2019 года. С новыми владельцами участков заключат договоры сроком на 99 лет. Останки из выставленных на аукцион могил перезахоронят в других местах.