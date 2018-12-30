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Власти Украины выплатили компенсации семьям моряков

Ukrinform/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Власти Украины выплатили по сто тысяч гривен ($3,6 тысячи. — Прим.) семьям 24 моряков, которые были арестованы в России за нарушение государственной границы.

«По результатам слаженной работы министерства и Военно-морских сил Украины осуществлены выплаты всем 24 семьям военнопленных моряков одноразовой денежной помощи в размере 100 тысяч гривен», — говорится в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины.

В начале декабря правительство Украины приняло постановление о выделении денежных средств семьям арестованных моряков в качестве материальной поддержки.

25 ноября суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», как считает российская сторона, нарушили госграницу, поэтому катера пограничной службы ФСБ открыли по ним огонь. Украина сообщает о шести моряках, раненных в результате инцидента. В России говорят о трёх раненых, которым, как сообщили в ФСБ, оказана медицинская помощь. При этом украинская сторона утверждает, что Россия была уведомлена о проходе судов по Керчь-Еникальскому каналу. ФСБ завела уголовное дело за нарушение госграницы, а СБУ и Генпрокуратура Украины — по факту ведения «агрессивной войны».

Ранее News.ru писал, что Верховный суд Крыма не нашёл оснований менять решение Киевского районного суда Симферополя, по решению которого моряки пробудут в СИЗО в Москве два месяца.


#украина #власть #арестморяков
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