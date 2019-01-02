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Власти Украины резко повысили цены на коммунальные услуги

Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

После Нового года коммунальные услуги будут обходиться жителям Украины значительно дороже.

Решение о повышении стоимости было принято во время заседаний правительства, которые прошли 10–11 декабря прошлого года. Его исполнила национальная комиссия.

Например, цены на отопление увеличились на 23,5%, а «Гортепловодоэнергия» повысила тарифы на 18%.

Ранее News.ru писал, что украинцы переходят на печное отопление из-за дороговизны жилищно-коммунальных услуг. Намерение властей в очередной раз поднять тарифы обернётся катастрофой, заявил украинский парламентарий Юрий Бойко. Депутат Рады и сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» рассказал, что лично видел, как украинцы перекрывают газ в домах и пускают свои сады на дрова.


#стоимость #украина #цены #ЖКХ
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