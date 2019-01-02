Власти Украины резко повысили цены на коммунальные услуги

После Нового года коммунальные услуги будут обходиться жителям Украины значительно дороже.
Решение о повышении стоимости было принято во время заседаний правительства, которые прошли 10–11 декабря прошлого года. Его исполнила национальная комиссия.
Например, цены на отопление увеличились на 23,5%, а «Гортепловодоэнергия» повысила тарифы на 18%.
Ранее News.ru писал, что украинцы переходят на печное отопление из-за дороговизны жилищно-коммунальных услуг. Намерение властей в очередной раз поднять тарифы обернётся катастрофой, заявил украинский парламентарий Юрий Бойко. Депутат Рады и сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» рассказал, что лично видел, как украинцы перекрывают газ в домах и пускают свои сады на дрова.