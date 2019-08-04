https://static.news.ru/photo/418f4e20-b769-11e9-b6ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследование дела о возможном предложении взятки с целью оставить Виталия Кличко мэром Киева. Заявление о коррупции в столичном управлении сделал глава офиса президента Андрей Богдан.

О возбуждении дела сообщает издание «Украинские новости» со ссылкой на информацию источника в правоохранительных органах. По данным собеседника агентства, расследование ведётся по статье Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу».

30 июля Богдан заявил, что Кличко фактически потерял контроль над столицей и Киевом на самом деле руководят «два–три „смотрящих“», которые контролируют группы депутатов. Глава офиса президента сообщил, что к нему приходил адвокат «одного из смотрящих» и сказал, что они зарабатывают на городском бюджете $40 млн в год, и предложил Богдану «половину этой суммы» в обмен на неприкосновенность Кличко. Тогда Богдан заявил о намерении по этому факту подать иск в суд.

Ранее стало известно, что мэр Киева внезапно решил покинуть страну. С киевским градоначальником в самолёте столкнулась украинская журналистка. В доказательство своих слов она прикрепила фото, на котором Кличко одет в футболку и белую бейсболку.

1 августа Кличко был вызван в ГБР для допроса по делу о возможных махинациях с землёй, писал News.ru.