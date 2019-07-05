https://static.news.ru/photo/482a9d26-9f2b-11e9-8136-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Claus Bonnerup/Global Look Press

Тунисское правительство сообщило о введении запрета на ношение никаба в официальных учреждениях.

Носить головной убор, в котором присутствует только узкая прорезь для глаз, и другую подобную одежду женщинам также нельзя во Франции, Бельгии, Нидерландах, Швейцарии и других странах. В Алжире запрещено надевать никаб на работу, передаёт Al-Hadath .

Ранее News.ru писал, что в России предлагают ограничить ношение медицинских масок и респираторов в общественных местах. По мнению автора документа, разрешить использовать подобные средства защиты от инфекционных заболеваний нужно только в тех случаях, когда нахождение без маски может нанести вред здоровью человека.