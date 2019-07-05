https://static.news.ru/photo/8be746f0-9f16-11e9-8eaf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Власти Тайваня решили продлить на неделю срок пребывания граждан России в стране без оформления виз. С 1 августа он составит 21 день.

Некоторое время назад стало известно, что на год – до 31 июля 2020 года – будет продлено действие программы безвизового въезда в страну граждан России.

В Бюро консульских дел (BOCA) Тайваня пояснили, что нововведения направлены на увеличение турпотока из России, сообщает телеканал « 360 ».

Ранее News.ru писал, что за последние 10 лет Россия удвоила число стран, которые её граждане могут посещать без оформления виз. В настоящее время оно составляет 116 государств.