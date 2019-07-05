Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Власти Тайваня решили продлить на неделю срок пребывания граждан России в стране без оформления виз. С 1 августа он составит 21 день.

Некоторое время назад стало известно, что на год – до 31 июля 2020 года – будет продлено действие программы безвизового въезда в страну граждан России.   

В Бюро консульских дел (BOCA) Тайваня пояснили, что нововведения направлены на увеличение турпотока из России, сообщает телеканал «360».

Ранее News.ru писал, что за последние 10 лет Россия удвоила число стран, которые её граждане могут посещать без оформления виз. В настоящее время оно составляет  116 государств.

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