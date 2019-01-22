Власти США ждут позитива от переговоров с Китаем

https://news.ru/storage/news/d1a48795a5647dd82232752ed3507e11/64ff39fd-04a8-445f-b33a-9d47652ea5dd_850.jpg Ahmad Abdo/dpa/Global Look Press

Госсекретарь США Майк Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео оптимистично настроен на переговоры с китайской делегацией по урегулированию торговых споров. Он ожидает позитивных результатов от предстоящей встречи.

При этом Помпео подчеркнул, что дальнейшие отношения между странами «будут строиться на принципах, которых придерживается Америка». Такие заявления глава внешнеполитического ведомства сделал, выступая по телемосту перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе.

Очередной раунд торговых консультаций между США и КНР запланирован на 30−31 января в Вашингтоне.

Ранее News.ru рассказывал о том, как госсекретарь США призывал эмира Катара Тамима бен Хамад Аль Тани противостоять Ирану.