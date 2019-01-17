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Власти США соболезнуют семьям погибших в Сирии солдат

Майкл Пенс Martin H. Simon/CNP/AdMedia/Global Look Press

Майкл Пенс

в мире [ версия для печати ]

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс выразили соболезнования семьям и близким американских солдат, погибших при взрыве в Манбидже. В Белом доме заявили, что военнослужащие и их семьи «многим пожертвовали для блага страны».

«Президент Трамп и я осуждаем террористическую атаку в Сирии, забравшую жизни американских солдат. Мы никогда не забудем их службу и самопожертвование», — цитирует ТАСС заявление Пенса.

Штаб операции «Непоколебимая решимость» 16 января подтвердил гибель американских солдат при взрыве в Манбидже. Погибли четверо военнослужащих, трое получили ранения.

Ранее News.ru сообщал, что множество человек пострадали и не менее четырёх погибли в результате взрыва на рынке в городе Манбидж на северо-востоке Сирии. По предварительной информации, атака была направлена простив военного патруля США. Кроме американцев среди погибших числится боец военного совета города.


#сша #сирия #взрывы
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