https://static.news.ru/photo/03bef764-afbf-11e9-b799-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Wilton Junior/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министерство финансов США продлило до 25 октября 2019 года лицензию американской нефтегазовой компании Chevron на ведение деятельности на территории Боливарианской республики, в частности совместно с венесуэльской госкомпанией PDVSA.

Кроме того, разрешение получили нефтесервисные корпорации Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes, Weatherford, говорится в распространенном заявлении Минфина.

Как ранее писал News.ru, норвежская Equinor согласовала покупку 40% доли в месторождении в Северном море с американской Chevron. Сделку предстоит одобрить партнёрам и регуляторам.