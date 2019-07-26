Министерство финансов США продлило до 25 октября 2019 года лицензию американской нефтегазовой компании Chevron на ведение деятельности на территории Боливарианской республики, в частности совместно с венесуэльской госкомпанией PDVSA.
Кроме того, разрешение получили нефтесервисные корпорации Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes, Weatherford, говорится в распространенном заявлении Минфина.
Как ранее писал News.ru, норвежская Equinor согласовала покупку 40% доли в месторождении в Северном море с американской Chevron. Сделку предстоит одобрить партнёрам и регуляторам.