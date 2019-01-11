Власти США приближаются к рекордному шатдауну

https://news.ru/storage/news/36d1bc8b6fcfd74893ad6b789651683c/3af63109-9bf3-4d21-aaf6-98ae50dc52ce_850.jpg Alex Edelman/dpa/Global Look Press

Администрация США близка к тому, чтобы установить рекорд по длительности приостановки работы ведомств. Часть федеральных структур Соединённых Штатов не работает с конца декабря 2018 года.

Шатдаун уже привёл к тому, что несколько сотен тысяч американских служащих не получили вовремя денежные выплаты, передаёт Associated Press (AP).

800 тыс. госслужащих, более половины из которых выполняют свои обязанности, не получили зарплату 11 января.

Работа администрации США частично приостановлена с 22 декабря из-за разногласий по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Потери американской экономики в результате шатдауна могут составлять до $1,2 млрд в неделю.

Ранее News.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп отменил свой визит в Давос на Всемирный экономический форум из-за шатдауна. О своём решении американский лидер написал на своей странице в Twitter.