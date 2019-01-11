USD  66.8605 EUR  77.2105
GOLD1,290 $   Brent60.20 $ Bitcoin3,669.08 $
МОСКВА-11°C21:09
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Власти США приближаются к рекордному шатдауну

Alex Edelman/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Администрация США близка к тому, чтобы установить рекорд по длительности приостановки работы ведомств. Часть федеральных структур Соединённых Штатов не работает с конца декабря 2018 года.

Шатдаун уже привёл к тому, что несколько сотен тысяч американских служащих не получили вовремя денежные выплаты, передаёт Associated Press (AP).

800 тыс. госслужащих, более половины из которых выполняют свои обязанности, не получили зарплату 11 января.

Работа администрации США частично приостановлена с 22 декабря из-за разногласий по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Потери американской экономики в результате шатдауна могут составлять до $1,2 млрд в неделю.

Ранее News.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп отменил свой визит в Давос на Всемирный экономический форум из-за шатдауна. О своём решении американский лидер написал на своей странице в Twitter.


#сша #финансы #шатдаун
самое читаемое
политика
ЕР не одобрила законопроекты, повышающие дотацию
Госдума отказалась индексировать пенсии
оружие
Новый истребитель ПАК ДП превзойдёт МиГ-31

читайте также
в мире 19:09, 11 января 2019
США отправят военные корабли в Арктику
в мире 22:57, 9 января 2019
Работу сайта посольства США в России ограничили из-за шатдауна
в мире 05:44, 9 января 2019
Трамп назвал сроки окончания шатдауна в США
Лента новостей
происшествия 21:02
Кинологи обследуют здание Павелецкого вокзала в Москве
происшествия 20:41
Полицейские застрелили трёх боевиков в Дагестане
в мире 20:33
Киев разыскивает подозреваемого по делу Вороненкова
общество 20:28
Бензин в РФ подорожает в пределах инфляции
в мире 20:10
ОНК: Пол Уилан переведён в новую двухместную камеру
Другие новости
в мире 20:33
Киев разыскивает подозреваемого по делу Вороненкова
в мире 20:10
ОНК: Пол Уилан переведён в новую двухместную камеру
в мире 20:03
США не намерены прекращать выдачу виз из-за шатдауна
в мире 19:41
Мураев раскритиковал Порошенко за «томос-тур»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top