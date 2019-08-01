Белый дом считает, что в Ираке и Сирии остаётся около 15 тысяч боевиков запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщил сирийский спецпредставитель США Джеймс Джеффри.
В плане численности ИГ в Ираке и Сирии, и это лишь оценки, я бы сказал, видимо, 15 тысяч со стандартным отклонением — измеряющимся тысячами — в обе стороны, — цитирует Джеффри ТАСС.
По мнению дипломата, эти лица передвигаются в обе стороны южнее Евфрата и не перемещаются на северо-востоке региона, так как США имеют там «надёжно обеспеченную безопасность».