https://static.news.ru/photo/610e07e8-b488-11e9-9637-fa163e074e61_660.jpg Фото: Handout/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Белый дом считает, что в Ираке и Сирии остаётся около 15 тысяч боевиков запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщил сирийский спецпредставитель США Джеймс Джеффри.

В плане численности ИГ в Ираке и Сирии, и это лишь оценки, я бы сказал, видимо, 15 тысяч со стандартным отклонением — измеряющимся тысячами — в обе стороны, — цитирует Джеффри ТАСС .

По мнению дипломата, эти лица передвигаются в обе стороны южнее Евфрата и не перемещаются на северо-востоке региона, так как США имеют там «надёжно обеспеченную безопасность».

Как писал News.ru, США занимаются подготовкой бойцов группировки «Магавир Ас-Саура» в Сирии, которые, по словам американских военных, показали эффективность в сдерживании ИГ.