https://static.news.ru/photo/bae923f4-9fe0-11e9-b0c9-fa163e074e61_1024.jpg Курт Волкер Фото: Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер анонсировал скорую встречу президента Штатов Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, это вопрос ближайшего будущего.

Мы ждём его визита. Дата еще не назначена, но это вопрос ближайшего будущего. Очень важно, чтобы оба президента встретились. Они никогда раньше не встречались, хотя и общались по телефону, — сообщил дипломат в интервью « Голосу Америки ».

Вашингтон надеется на то, что Зеленский сможет возродить Украину. Для этого стране нужны серьёзные реформы. В США , в свою очередь, готовы поддержать преобразования, отмечает « Лента.ру ».

Ранее Волкер заявил, что Соединённые Штаты продолжат поставки оружия Украине. В 2019-м финансовом году Вашингтон заложил на эти цели $250 млн, писал News.ru.