В статье Le Figaro говорится, что мэр также решил создать климатическую академию. Её цель — «предложить молодым людям и волонтёрам, занимающимся вопросами изменения климата, свободную площадку для дискуссий и образования». Также власти французской столицы намерены создать Giec Paris, объединяющую климатологов, градостроителей, социологов и других экспертов.
Уже около 650 местных органов власти в различных городах и населённых пунктах по всему миру объявили об экстраординарной климатической ситуации.
Франция столкнулась с рекордной жарой в начале лета. На юге страны был установлен рекорд самой высокой температуры воздуха за всю историю метеонаблюдений. В течение дня в коммуне Карпентра в южном департаменте Воклюз воздух прогрелся до +44,3.
Ранее News.ru писал, что президент РФ Владимир Путин считает популизмом, спекуляциями и мракобесием ведущиеся дискуссии об изменении климата. Такое заявление он сделал на пленарной сессии II Глобального саммита по производству и индустриализации. При этом, по мнению главы страны, вопросы экологии требуют глубокой проработки.