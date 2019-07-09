https://static.news.ru/photo/43bf829c-a264-11e9-92f7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Andres Pantoja/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Париж вслед за другими городами мира объявил о чрезвычайной климатической ситуации. Заявление об этом в муниципальном совете сделала заместитель мэра французской столицы Селия Блоэль.

В статье Le Figaro говорится, что мэр также решил создать климатическую академию. Её цель — «предложить молодым людям и волонтёрам, занимающимся вопросами изменения климата, свободную площадку для дискуссий и образования». Также власти французской столицы намерены создать Giec Paris, объединяющую климатологов, градостроителей, социологов и других экспертов.

Уже около 650 местных органов власти в различных городах и населённых пунктах по всему миру объявили об экстраординарной климатической ситуации.

Франция столкнулась с рекордной жарой в начале лета. На юге страны был установлен рекорд самой высокой температуры воздуха за всю историю метеонаблюдений. В течение дня в коммуне Карпентра в южном департаменте Воклюз воздух прогрелся до +44,3.

Ранее News.ru писал, что президент РФ Владимир Путин считает популизмом, спекуляциями и мракобесием ведущиеся дискуссии об изменении климата. Такое заявление он сделал на пленарной сессии II Глобального саммита по производству и индустриализации. При этом, по мнению главы страны, вопросы экологии требуют глубокой проработки.