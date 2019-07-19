Парламент Молдавии принял закон, запрещающий ведение торговли в режиме duty free на территории Приднестровья.
Под действие нормативного акта попали несколько магазинов, работавших на участке молдавско-украинской границы в регионе.
По словам главы Минфина Молдавии Натальи Гаврилицэ, объём проданных этими магазинами сигарет за первое полугодие 2019 года сопоставим с объёмом потребительского рынка страны.
Очевидно, что это является замаскированной формой контрабанды. Оформленные таким образом сигареты уходят в Румынию и далее — на рынок Евросоюза, — цитирует министра «
Интерфакс».
По словам Гаврилицэ, это подтверждается анализом марок продававшихся в магазинах duty free сигарет, которые пользуются в Румынии наибольшей популярностью.
Ранее News.ru писал, что правительство России разрешило размещать магазины duty free в зонах прилёта. До этого такие торговые точки располагались только в зонах отбытия.