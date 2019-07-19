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Таджикистан не видит необходимости отказываться от кириллицы и переходить на персидскую вязь. Об этом заявил министр образования и науки страны Нуриддин Саид.

Мы никогда не откажемся от кириллицы и не видим в этом необходимости, — отметил руководитель ведомства на пресс-конференции в Душанбе. Он добавил, что достаточно того, что школьники в седьмом и...