https://static.news.ru/photo/3bfe1da2-b6e6-11e9-8508-fa163e074e61_660.jpg Фото: Josh Bachman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мексиканские власти решительно осуждают стрельбу в торговом центре в городе Эль-Пасо штата Техас и намерены принять меры для защиты своих граждан в США, заявил министр иностранных дел страны Марсело Эбрард.

Это варварское действие, которое унесло жизни невинных мексиканцев, — сказал он в официальном видеообращении.

Эбрард сообщил, что количество пострадавших при происшествии его соотечественников достигло девяти.

Глава МИД страны также отметил, что президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор распорядился оказать помощь семьям пострадавших и оперативно принять меры юридического характера для защиты находящихся в Соединённых Штатах мексиканцев.

Posición sobre la tragedia en El Paso Texas : pic.twitter.com/gIXuJcQJLy — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 4 августа 2019 г.

Как писал News.ru, ранее начальник полиции Эль-Пасо Грег Аллен сообщил, что мужчина, который открыл стрельбу по посетителям торгового центра в городе Эль-Пасо штата Техас, начал сотрудничать со следствием.

В результате стрельбы в Эль-Пасо погибли 20 человек. Перед инцидентом Крузиус опубликовал в Twitter манифест, в котором выразил поддержу новозеландскому убийце-неонацисту Брентону Тарранту.