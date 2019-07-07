https://static.news.ru/photo/d2f66912-a0cf-11e9-8a99-fa163e074e61_1024.jpg Фото: marinetraffic.com

Правительство Мальты разрешило немецкому судну Alan Kurdi зайти в порт и высадить спасённых у побережья Ливии 65 мигрантов.

Все они будут незамедлительно перенаправлены в другие европейские страны, согласно договорённости Валлетты с Европейской комиссией и властями Германии, сообщает издание Welt .

Судно подобрало мигрантов, пытавшихся пересечь Средиземное море в надувной лодке, 5 июля и доставило к берегам Мальты. Однако республика отказалась их принять. Исключение было сделано только для трёх человек, которые были сильно истощены и ослаблены.

Ранее News.ru писал, что экс-канцлер Австрии Себастьян Курц предложил отправлять спасённых в море беженцев на родину или в страны транзита. По его мнению, только так можно остановить поток нелегальных мигрантов в Европу.