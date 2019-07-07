Правительство Мальты разрешило немецкому судну Alan Kurdi зайти в порт и высадить спасённых у побережья Ливии 65 мигрантов.
Все они будут незамедлительно перенаправлены в другие европейские страны, согласно договорённости Валлетты с Европейской комиссией и властями Германии, сообщает издание
Судно подобрало мигрантов, пытавшихся пересечь Средиземное море в надувной лодке, 5 июля и доставило к берегам Мальты. Однако республика отказалась их принять. Исключение было сделано только для трёх человек, которые были сильно истощены и ослаблены.
Ранее News.ru писал, что экс-канцлер Австрии Себастьян Курц предложил отправлять спасённых в море беженцев на родину или в страны транзита. По его мнению, только так можно остановить поток нелегальных мигрантов в Европу.