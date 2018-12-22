Власти ЛНР подсчитали атаки украинских военных за сутки

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Украинские силовики четыре раза за сутки обстреляли территорию Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции непризнанного Донбасса.

«За сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 мм, вооружение БМП-1, гранатомёты и стрелковое оружие», — цитирует сообщение РИА Новости.

Обстрелам подверглись позиции восточноукраинских сепаратистов в районе населённых пунктов Донецкий, Желобок, Калиновка и Сокольники. Всего по территории ЛНР было выпущено около 80 снарядов.

Как писал ранее News.ru, представители Украины в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе не согласовали введение новогоднего перемирия. С таким предложением в подгруппе по безопасности выступали представители непризнанных ЛНР и ДНР.