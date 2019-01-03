Власти Хайнаня «перепишут» русскоязычные указатели

Жалобы на ошибки на уличных указателях на русском языке, поступающие от российских туристов, заставили власти курортного города Санья на острове Хайнань принять меры по их устранению. В городском департаменте по туризму пообещали заменить свыше трёх тысяч указателей.
В ведомстве пояснили, что таблички с русскоязычными надписями массово начали устанавливать в городе в сентябре прошлого года. Перевод названий сделала фирма, которая занималась разработкой дизайна указателей.
В департаменте допущенных компанией ошибок не заметили, поскольку не оказалось квалифицированного переводчика на русский язык. В результате на улицах появились указатели с надписями вроде «олень назад к площади». Таким образом была обозначена площадь «Лухуэйтоу», название которой переводится на русский язык дословно как «олень оглянулся».
Представитель департамента Е Кайчжун рассказал РИА Новости, что часть указателей уже заменена. Эту работу предполагается завершить к концу января.
Соседняя с Россией Украина, наоборот, всячески стремится откреститься от русского языка. В ряде регионов страны введён запрет на его использование. Как ранее писал News.ru, мораторий раскритиковал посол Канады на Украине Роман Ващук, назвав его узколобым и тупым.