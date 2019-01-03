Власти Хайнаня «перепишут» русскоязычные указатели

https://news.ru/storage/news/632ad2ef2b803c8782f4e4081ee171eb/260fee73-d09f-4509-8021-2789a23a4c53_850.jpg Liu Huanyu/Xinhua/Global Look Press

Жалобы на ошибки на уличных указателях на русском языке, поступающие от российских туристов, заставили власти курортного города Санья на острове Хайнань принять меры по их устранению. В городском департаменте по туризму пообещали заменить свыше трёх тысяч указателей.

В ведомстве пояснили, что таблички с русскоязычными надписями массово начали устанавливать в городе в сентябре прошлого года. Перевод названий сделала фирма, которая занималась разработкой дизайна указателей.

В департаменте допущенных компанией ошибок не заметили, поскольку не оказалось квалифицированного переводчика на русский язык. В результате на улицах появились указатели с надписями вроде «олень назад к площади». Таким образом была обозначена площадь «Лухуэйтоу», название которой переводится на русский язык дословно как «олень оглянулся».

Представитель департамента Е Кайчжун рассказал РИА Новости, что часть указателей уже заменена. Эту работу предполагается завершить к концу января.

Соседняя с Россией Украина, наоборот, всячески стремится откреститься от русского языка. В ряде регионов страны введён запрет на его использование. Как ранее писал News.ru, мораторий раскритиковал посол Канады на Украине Роман Ващук, назвав его узколобым и тупым.