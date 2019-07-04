https://static.news.ru/photo/49beebfe-9e33-11e9-9b9d-fa163e074e61_1024.jpg Крым, Ялта Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Требование британских дипломатов предоставить международным наблюдателям в области прав человека доступ в Крым звучит как из параллельной реальности, заявил вице-спикер парламента полуострова Владимир Бобков.

Когда сегодня говорят, что кого-то не допускают на полуостров, это миф, параллельная реальность, которая сформирована зарубежными дипломатами, — отметил он.

По его словам, в этой же реальности находится созданная на Украине так называемая прокуратура Автономной Республики Крым, в рамках которой звучат требования украинских властей вернуть полуостров в состав страны.

Эта параллельная реальность, которая никак не соотносится с тем, что происходит в жизни, — подчеркнул Бобков.

Вице-спикер добавил, что в течение пяти лет Крым регулярно посещают делегации государств всего мира, в первую очередь стран ЕС, а былая настороженность сменяется пониманием того, что полуостров развивается, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что посольство России в Лондоне отреагировало на требование Великобритании открыть доступ международным наблюдателям в области прав человека в Крым. При этом полуостров был назван «незаконно аннексированным». Как заявили российские дипломаты, Крым в равной мере открыт для любых посетителей.