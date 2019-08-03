https://static.news.ru/photo/3b096e54-b5d5-11e9-abb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: European Union/xinhua/Global Look Press

Иран отклонил предложение по встрече главы МИД Джавада Зарифа с президентом США Дональдом Трампом. С такой инициативой выступала американская сторона.

Предложение пообщаться в Белом доме с лидером Соединённых Штатов Зарифу в июле передал сенатор Рэнд Пол, посетивший резиденцию постоянного представителя Ирана при ООН, сообщает The New Yorker со ссылкой на собственные источники. Тогда глава МИД взял тайм-аут для консультаций с Тегераном.

Иранские власти встречу не одобрили. Администрация президента Штатов никак не комментирует предложение о переговорах.

В следующий раз Зариф должен посетить США в сентябре, он приедет на Генеральную Ассамблею ООН.

Несколькими днями ранее, как писал News.ru, американские власти включили Зарифа в санкционный список. Ограничительные меры предполагают блокировку активов министра, если таковые найдутся в американской юрисдикции. Глава МИД Ирана на это заявил, что у него нет ни интересов, ни собственности за пределами страны, поэтому санкции никак не коснутся ни его самого, ни его семьи.