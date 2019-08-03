Иран отклонил предложение по встрече главы МИД Джавада Зарифа с президентом США Дональдом Трампом. С такой инициативой выступала американская сторона.
Предложение пообщаться в Белом доме с лидером Соединённых Штатов Зарифу в июле передал сенатор Рэнд Пол, посетивший резиденцию постоянного представителя Ирана при ООН, сообщает
Иранские власти встречу не одобрили. Администрация президента Штатов никак не комментирует предложение о переговорах.
В следующий раз Зариф должен посетить США в сентябре, он приедет на Генеральную Ассамблею ООН.
Несколькими днями ранее, как писал News.ru, американские власти включили Зарифа в санкционный список. Ограничительные меры предполагают блокировку активов министра, если таковые найдутся в американской юрисдикции. Глава МИД Ирана на это заявил, что у него нет ни интересов, ни собственности за пределами страны, поэтому санкции никак не коснутся ни его самого, ни его семьи.