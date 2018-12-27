USD  68.7448 EUR  78.4309
GOLD1,268 $   Brent54.69 $ Bitcoin3,771.03 $
МОСКВА-9°C09:08
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Власти Индонезии опасаются нового извержения вулкана

Veri Sanovri/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Активность вулкана Анак-Кракатау, расположенного в Зондском проливе, вынудила власти Индонезии повысить уровень тревоги до третей степени.

По данным телеканала Channel News Asia, из-за постоянных выбросов пепла маршруты всех самолётов в районе вулкана были изменены. Кроме того, полёты в радиусе 5 км от Анак-Кракатау полностью запрещены.

Сход лавины со склона горы Анак-Кракатау в ночь на 23 декабря вызвал цунами в Зондском проливе Индонезии. Сильная волна обрушилась на побережья островов Суматра и Ява. В результате стихии погибли не менее 429 человек, ещё 150 человек пропали без вести.

Ранее News.ru писал о том, что исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что россияне не отказываются от своих путёвок в Индонезию в связи с цунами. По её словам, основной поток туристов следует на Бали, где обстановка спокойная.


#ИНДОНЕЗИЯ #ВУЛКАН
самое читаемое
в мире
Путин и Лукашенко подвели итоги 2018 года
Москва и Минск отказались от союзничества
спорт
Кабаева дала совет Медведевой

читайте также
в мире 11:22, 26 декабря 2018
Вулкан в Индонезии угрожает самолётам
в мире 13:26, 24 декабря 2018
Россияне продолжают летать в Индонезию
в мире 14:58, 23 декабря 2018
Цунами может нанести новый удар по Индонезии
Лента новостей
спорт 09:07
Буффон останется в ПСЖ
происшествия 09:03
Нарколабораторию «накрыла» полиция в Подмосковье
спорт 08:58
Саханович сравнила себя с Медведевой
спорт 08:46
В «Реале» Моуринью останется без Рамоса
в мире 08:32
Определена дата переговоров России и Турции по Сирии
Другие новости
в мире 08:39
Итоги-2018: Россия остаётся в Сирии сдерживать Иран
Вывод войск США подытожил противостояние с РФ
в мире 08:32
Определена дата переговоров России и Турции по Сирии
в мире 05:48
The New York Times уличила Трампа в «откосе» от армии
в мире 05:32
Работающий в Киеве журналист из Австрии призвал Запад спасти его
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top