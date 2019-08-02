https://static.news.ru/photo/97f28dbc-b52b-11e9-9077-fa163e074e61_660.jpg Фото: Basri Marzuki/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Индонезии начали эвакуацию жителей острова Ява из-за возможности возникновения цунами после подводного землетрясения.

Люди, проживающие у берега в провинции Бантен, должны как можно быстрее покинуть опасное место и уехать в высокие районы, передаёт Reuters со ссылкой на государственное ведомство по ЧС.

Ранее news.ru писал, что власти Индонезии предупредили об угрозе цунами в связи с землетрясением магнитудой 7,1, которое было зафиксировано у берегов острова Суматра. Подземные толчки зарегистрировали в 15:03 по московскому времени. Эпицентр находился в 205 километрах к юго-западу от населённого пункта Пандегланг.