Власти Индонезии начали эвакуацию жителей острова Ява из-за возможности возникновения цунами после подводного землетрясения.
Люди, проживающие у берега в провинции Бантен, должны как можно быстрее покинуть опасное место и уехать в высокие районы, передаёт
Ранее news.ru писал, что власти Индонезии предупредили об угрозе цунами в связи с землетрясением магнитудой 7,1, которое было зафиксировано у берегов острова Суматра. Подземные толчки зарегистрировали в 15:03 по московскому времени. Эпицентр находился в 205 километрах к юго-западу от населённого пункта Пандегланг.